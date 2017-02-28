Европарламент согласовал с Советом ЕС отмену виз для украинцев

Отмену виз для граждан Украины согласовал Европарламент с Советом ЕС . Об этом сообщается на Европарламента сайте .

«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от парламента и Совета во вторник. Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», — говорится в документе.

Теперь договоренность должен подтвердить профильный комитет Европарламента, а также Совет ЕС. В сообщении подчеркивается, что безвизовый режим не предусматривает предоставления разрешения на работу. Кроме того, данное решение не имеет силы в Великобритании и Ирландии.