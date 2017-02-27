Трампа затроллили сэндвичем с русским соусом и маленьким огурчиком

Недовольные политикой президента США Дональда Трампа пользователи сети решили затроллить его многократным упоминанием рецепта «Трамп-сэндвича», состоящего из белого хлеба, болонской колбасы, русского соуса и маленького огурчика.

Призыв «взбесить» Трампа многократным упоминанием бутерброда был опубликован в Twitter-аккаунте Impeach Donald Trump и набрал более 600 репостов и 1200 лайков. После этого пользователи начали распространять фотографию рецепта сэндвича, сопровождая ее хештегами #trumpsandwich #resist (#сопротивляйся) и #smallpickle (#маленький огурчик).

«Пожалуйста, распространяйте этот пост, ведь Трамп его просто возненавидит», — отметил пользователь TrumpleThinSkin.

Юзер с ником liber8us2day подчеркнул, что сэндвич «трудно проглотить», намекая на неудовлетворительную политику Трампа на посту президента, а aloha mode опубликовал серию снимков заведений, в которых можно приобрести «Трамп-сэндвич».

В ноябре 2016 года в российских ресторанах сети «Бургер Кинг» появился «Трамп-бургер». «По сути это двойной "Злейший воппер". Единственное отличие — к нему нельзя заказать соусы и еду мексиканского происхождения», — пояснили в компании.