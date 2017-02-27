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NYT: Трамп потребует увеличения расходов на оборону
Фото: © EPA/Olivier Douliery / POOL
Президент США Дональд Трамп потребует сформировать на будущий финансовый год бюджет с учетом резкого увеличения расходов на оборону страны. Об этом в воскресенье сообщила электронная версия газеты The New York Times.
Как утверждает издание, ссылаясь на информацию от четырех высокопоставленных источников, глава Белого дома намерен при этом сократить финансирование ряда госорганов, в том числе, федерального Агентства США по охране окружающей среды. Без изменений должны остаться объемы расходов на программы льготного социального обеспечения и медицинского страхования Medicare.
Ранее агентство Associated Press сообщало о том, что Пентагон передал в Конгресс предложения об увеличении финансирования своих структур и подразделений на сумму, превышающую $30 млрд. В этой связи председатель комитета по делам Вооруженных сил Мэк Торнберри отмечал, что в Конгрессе в целом благожелательно воспринимают идею увеличения расходов на оборонные нужды с учетом того, что в последние годы, при администрации Барака Обамы, они неуклонно сокращались.
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