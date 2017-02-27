NYT: Трамп потребует увеличения расходов на оборону

Президент США Дональд Трамп потребует сформировать на будущий финансовый год бюджет с учетом резкого увеличения расходов на оборону страны. Об этом в воскресенье сообщила электронная версия газеты The New York Times.

Как утверждает издание, ссылаясь на информацию от четырех высокопоставленных источников, глава Белого дома намерен при этом сократить финансирование ряда госорганов, в том числе, федерального Агентства США по охране окружающей среды. Без изменений должны остаться объемы расходов на программы льготного социального обеспечения и медицинского страхования Medicare.