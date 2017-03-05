СМИ: скандал из-за «связей с Россией» разозлил Трампа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою команду за плохую работу. По мнение Трампа, его помощники и советники не смогли достойно ответить оппонентам, критикующим президента и его соратников за связи с Россией.

«Никто раньше не видел его таким расстроенным», - заявил источник CNN

По словам источника, когда президент вернулся в Белый дом из однодневной поездки в Вирджинию, «там было много ругательств».

В частности, Трамп был недоволен тем, что его старшие помощники все делают по-своему и не следуют его указаниям. Он требует, чтобы в прессе освещалась его внутренняя и внешняя политика, проводимая в интересах США. Однако либеральные СМИ предпочитают обсуждать мифические связи соратников Трампа с Россией.

На встрече с советниками президент также раскритиковал генпрокурора Джеффа Сешнса . Трамп считает, что он неудачно противостоял нападкам прессы из-за контактов с Москвой. Досталось и помощникам, отвечающим за работу со СМИ.

О плохом настроении Трампа из-за провальной работы команды сообщают и другие издания. Так, ABC News пишет, что президент «вышел из себя». Издание Politico отмечает, что разговор в Белом доме был похож на «фейерверк».

На этой неделе либеральные американские СМИ устроили информационную атаку на Трампа и его команду, используя уже привычный «российский след».

Газета Washington Post сообщила, что в прошлом году нынешний генпрокурор Джефф Сешнс дважды провел встречи с российским послом Сергеем Кисляком . Тогда Сешнс был сенатором и поддерживал предвыборную кампанию Трампа.

Теперь противники Трампа заявляют, что Сешнс намеренно скрыл информацию о беседах с послом на слушаниях в сенате, когда рассматривалась его кандидатура на пост генпрокурора. Демократы потребовали отставки Сешнса.

Сешнс отвергает обвинения: он говорит, что встречался с послом РФ как сенатор, а не представитель Трампа, и не обсуждал никаких вопросов о выборах президента США.