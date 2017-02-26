Ле Пен пообещала в случае избрания президентом построить для ВМС Франции новый авианосец

Военно-морские силы Франции получат второй авианосец, который будет назван в честь кардинала Ришелье (глава королевского правительства с 1624 по 1642 годы), если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен будет избрана президентом республики на предстоящих выборах. С таким обещанием политик выступила на большой встрече с избирателями в городе Нанте на западе страны.

"Будет заложен второй авианосец, он будет носить имя великого французского государственного деятеля - "Ришелье", - заявила она под овации собравшихся.

Ле Пен подчеркнула, что финансирование французской армии в случае ее избрания будет одним из приоритетов правительства. Военный бюджет будет зафиксирован в конституции на уровне не ниже 2% ВВП "и будет доведен до 3% ВВП к концу (президентского) пятилетия", указала она.

"Армия должна перестать быть переменной, за счет которой финансируются другие статьи государственной политики, - сказала Ле Пен. - В первые годы военный бюджет может быть даже выше, чтобы наверстать имеющееся отставание".

Помимо строительства нового авианосца, Ле Пен отметила необходимость развития программы нового поколения французских истребителей Rafale - соответствующие решения будут приняты правительством Ле Пен в числе первых в случае ее избрания, пообещала она. "Наши зарубежные миссии будут выполняться исключительно в рамках защиты наших интересов, мы больше не будем вести войны, которые являются для нас чужими, - заявила также политик. - Мы будем перевооружаться без комплексов и массовым образом, исключительно чтобы обеспечить нашу безопасность".

Вопрос о втором авианосце

Ранее на этой неделе министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что вопрос о строительстве второго авианосца для французских ВМС в дополнение к действующему флагману флота, кораблю Charles de Gaulle, в скором времени может быть всерьез поставлен на повестку дня.

"Вопрос о втором авианосце может быть поставлен. Это не абсурдный вопрос, поскольку мы прекрасно видим, что в плане военной мощи, возможностей ведения боевых действий, военно-морских угроз XXI века это вопрос, которым вполне можно задаться", - сказал он журналистам в четверг во время рабочей поездки в город Ольюль.

Вместе с тем Ле Дриан подчеркнул, что планы строительства нового авианосца в оборонный бюджет Франции на ближайшие годы не заложены. "Это не прописано в текущем законе о военной программе. Завтра будет другой закон о военной программе, и может быть в тот момент этот вопрос (об авианосце) будет задан, но сейчас отвечать на него не мне", - сказал министр, который должен будет уйти со своего поста вместе со всем правительством после президентских выборов во Франции в мае этого года.

Авианосец Charles de Gaulle

На сегодняшний день ВМС Франции обладают одним действующим авианосцем. Корабль Charles de Gaulle был спущен на воду в 1994 году, став первым французским кораблем с атомной силовой установкой, и на сегодняшний день является флагманом ее флота. Он несет авиагруппу в составе 40 самолетов, включая 24 многоцелевых палубных истребителей Rafale M.

В период с февраля 2015 года по декабрь 2016 года Charles de Gaulle трижды привлекался к боевым действиям против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Корабль поочередно поддерживал действия ВВС Франции из акватории Восточного Средиземноморья и из Персидского залива.

В феврале 2017 года авианосец встал на стоянку в порту Тулон на Лазурном берегу - главной базе французских ВМС - для прохождения планового капитального ремонта. Работы по модернизации корабля продлятся 1,5 года.