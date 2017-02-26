Сирийские боевики поставили России условия участия в переговорах в Астане

Глава группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш назвал условия, при которых делегация вооруженной сирийской оппозиции примет участие в дальнейших переговорах в Астане. Аллуш утверждает, что перемирие в Сирии не достигнуто, его механизм не обсуждается, продолжаются авиаудары по оппозиции, заключенных не освободили, передает РИА «Новости».

По словам Аллуша, Москва заверяла его, что все эти пункты будут выполнены, но теперь его делегация «не поедет в Астану, если они не выполнят предыдущие свои обещания».

Сейчас Аллуш участвует в межсирийских переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Напомним, делегация вооруженной оппозиции Сирии на переговорах согласилась с предложением о создании комиссии по перемирию с участием России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об Аллуше и «Джейш аль-Ислам».

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил в Женеве обсуждать проблемы выборов, управления, конституции Сирии, а вопросы перемирия и борьбы с терроризмом в САР решать на переговорах в Астане.