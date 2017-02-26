Украинские националисты начали блокаду Донбасса на мариупольском направлении

Участники торговой блокады Донбасса установили первый редут на Мариупольском направлении. Об этом сообщается на странице ее штаба в Facebook.

Укрепление, которое получило название «Соловей», расположено в районе поселка Новотроицкое в контролируемой Киевом части Донецкой области.

«Гарнизон редута — ветераны батальона "Донбасс", "Айдар", добровольческого движения ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России), УНСО (Украинская народная самооборона, запрещена в России) и общественные активисты», — отмечается в посте. Там также указывается, что задачи гарнизона — перекрытие торговли и потока контрабанды по направлению Донецк — Мариуполь.

В штабе добавили, что планируют и дальше расширять сеть редутов.

Ранее в феврале участники блокады перекрыли железную дорогу Ясиноватая (находится под контролем ополченцев) — Константиновка (под контролем Вооруженных сил Украины). До этого они «заморозили» движение по железнодорожным путям недалеко от города Бахмут Донецкой области (дорога ведет в Горловку на территории ДНР).