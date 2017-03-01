Источник: Трамп может смягчить иммиграционную политику

Президент США Дональд Трамп готов пересмотреть некоторые инициативы, касающиеся иммиграционной политики. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в президентской администрации.

Отмечается, что Трамп может ослабить требования относительно депортации нелегальных иммигрантов.

Президент готов предоставить возможность остаться в стране тем лицам, которые будучи детьми были привезены в США нелегально, не имеют серьёзных преступлений и трудоустроены.

27 января в соответствии с указом Трампа в США временно запретили въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в США приостановлен приём беженцев.