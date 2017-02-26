Порошенко пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Крыма

«Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки», — говорится на странице украинского лидера в Facebook.

По словам Порошенко, Россия «несёт ответственность за грубое нарушение прав человека» на полуострове.

«Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу», — подчеркнул он.

Ранее Порошенко заявил о существовании угрозы «полномасштабной войны» с Россией и обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.