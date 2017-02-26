Politico: США могут выйти из СПЧ ООН

Как сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, которые связаны контакты с нынешними и бывшими американскими чиновниками, власти США рассматривают возможность выхода из-за Совета ООН по правам человека (СПЧ).

По данным газеты, администрация президента США недовольна позицией СПЧ ООН по отношению к Израилю и нахождением в Совете государств, нарушающих права человека. Один из собеседников издания рассказал, что, кроме того, США в целом низко оценивают эффективность СПЧ как института. Однако утверждается, что США не будут торопиться с окончательным решением, — выход страны из СПЧ в течение грядущей сессии, которая пройдет с 27 февраля по 24 марта, не ожидается.