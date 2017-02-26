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Трамп отказался присутствовать на ежегодном ужине с журналистами Белого дома
Фото: © AP Photo/Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на традиционном ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Об этом он написал в твиттере.
"Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всего наилучшего и приятного вечера", - написал американский президент.
Традиция проведения ежегодного ужина с представителями Ассоциации корреспондентов Белого дома зародилась в 1920 году. Обычно на ней присутствуют глава государства и вице-президент. В этом году мероприятие пройдет 29 апреля.
Ранее сообщалось, что на брифинг Белого дома не пустили журналистов ряда СМИ. Впоследствии Дональд Трамп, который известен своей критикой в отношении ряда СМИ с "фейковыми новостями", назвал The New York Times и CNN "посмешищем".
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