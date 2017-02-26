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Украина сорвала переговоры по Донецкой фильтровальной станции

Украина сорвала переговоры по Донецкой фильтровальной станции
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Переговоры по нормализации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции, которая снабжает полмиллиона человек, сорваны украинской стороной. Об этом заявили в делегации ДНР.
25 февраля стало известно, что станция захвачена боевиками украинских националистических организаций. А до этого объект подвергался неоднократным обстрелам из минометов, из-за чего прекратилась подача воды. Весь персонал был эвакуирован.
Станция находится рядом с линией разграничения, между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны, передает телеканал "Россия 24".
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