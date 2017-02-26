Томас Перес назначен главой нацкомитета демократов

Экс-министр труда США Томас Перес назначен председателем Национального комитета Демократической партии . Об этом сообщает ABC News.

Решение о назначении Переса главой комитета было принято по результатам голосования, в котором приняли участие около 400 членов партии. Он обошел свою соперницу Кейт Эллисон на 35 голосов.

Поздравить экс-министра труда поспешил и президент США Дональд Трамп

"Мои поздравления Томасу Пересу, который только что был назначен председателем Национального комитета Демократической партии. Не могу представить себя большее счастливым за него или за Республиканскую партию ", - написал Трамп в твиттере.

Ранее СМИ сообщили, что демократы придумали, как отстранить Трампа.