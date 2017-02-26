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Газета.Ru

Томас Перес назначен главой нацкомитета демократов

Томас Перес назначен главой нацкомитета демократов
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Экс-министр труда США Томас Перес назначен председателем Национального комитета Демократической партии. Об этом сообщает ABC News.
Решение о назначении Переса главой комитета было принято по результатам голосования, в котором приняли участие около 400 членов партии. Он обошел свою соперницу Кейт Эллисон на 35 голосов.
Поздравить экс-министра труда поспешил и президент США Дональд Трамп.
"Мои поздравления Томасу Пересу, который только что был назначен председателем Национального комитета Демократической партии. Не могу представить себя большее счастливым за него или за Республиканскую партию", - написал Трамп в твиттере.
Ранее СМИ сообщили, что демократы придумали, как отстранить Трампа.
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