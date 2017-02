Новый глава Нацкомитета Демократической партии заявил, что станет «ночным кошмаром» Трампа

Экс-министр труда Том Перес, избранный председателем Нацкомитета Демократической партии , прокомментировал саркастическое поздравление от президента США Дональда Трампа

«Зовите меня Том и не будьте слишком счастливы. Кит Эллисон, я и все демократы страны станут вашим худшим ночным кошмаром», — написал Перес в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что не знает, больше радоваться за Переса или за Республиканскую партию

25 февраля Перес был избран новым лидером Нацкомитета Демократической партии.

Call me Tom. And don't get too happy. @keithellison and I, and Democrats united across the country, will be your worst nightmare. https://t.co/fu7WvLofrD

— Tom Perez (@TomPerez) 25 февраля 2017 г.