Контактная группа не достигла соглашений по Донецкой фильтровальной станции

Контактная группа по Украине не достигла договоренностей в вопросе деэскалации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции, сообщила в субботу пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в субботу сообщил, что украинские силовики захватили объекты фильтровальной станции под Донецком, с территории которых затем вели огонь в направлении республики.

"Видеоконференция контактной группы завершена. Но достигнуть результатов после 4,5 часа жарких споров и дискуссий о необходимости деэскалации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции и возобновления водообеспечения более полумиллиона граждан по обе стороны линии соприкосновения фактически не удалось", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, "украинская сторона сорвала даже самые невинные договоренности, которые возникали за время общения сторон".

"Отвод техники, согласованный на крайней встрече контактной группы в Минске и поддержанный "нормандским форматом" на уровне министров иностранных дел, сегодня оказался невозможным. Призывы к прекращению огня также остались неуслышанными. На все предложения и призывы украинские представители неизменно отвечали, что "Украина и без того выполняет все взятые на себя обязательства", — сказала Талакина по итогам видеоконференции контактной группы.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Она постоянно подвергается обстрелам и из-за этого прекращает работу. В пятницу в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы станции из-за непрекращающихся обстрелов и повреждении зданий станции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.