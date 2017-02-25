СМИ рассказали, откуда на конференции с Трампом появились российские флаги

Раздача российских флагов с фамилией Трамп на конференции в пригороде Вашингтона, на которой выступал президент США Дональд Трамп, была розыгрышем, пишет информационное издание Talking Points Memo со ссылкой на одного из участников акции.

Ранее сообщалось, что организаторы консервативной конференции сорвали провокацию с использованием российских флагов, когда группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления. Флажки были конфискованы.

Crowd at CPAC waving these little pro-Trump flags that look exactly like the Russian flag. Staffers quickly come around to confiscate them. pic.twitter.com/YhPpkwFCNc — Peter Hamby (@PeterHamby) 24 февраля 2017 г.

По данным Talking Points Memo, местные активисты Джейсон Чартер и Райан Клейтон купили билеты на конференцию и раздали зрителям около одной тысячи флажков с российской символикой и фамилией Трамп "в качестве розыгрыша".

По словам Чартера, он и его приятель таким образом хотели "отдать честь отношениям Трампа с (президентом РФ) Путиным". При этом активист отметил, что "почти никто не понял, что флаг с фамилией Трамп посередине имеет горизонтальные белую, красную и синюю полосы национального флага Российской Федерации. "Я спрашивал людей, хотят они флаг с Трампом, и они брали его. Многие сторонники Трампа гордо махали российско-трамповским флагом", — сказал Чартер.

Согласно кадрам Talking Points Memo из зала конференции, некоторые зрители действительно были с этими флажками. На одной из фотографий представитель организаторов мероприятия собирает у людей эти флажки.