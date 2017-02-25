Документ Госдепа о борьбе с утечками «утек» в прессу

Внутренний документ Госдепартамента США об опасности утечек попал в руки журналистов, сообщает Washington Post.

В распоряжении редакции газеты оказалась служебная записка от 20 февраля, подготовленная юридическим отделом Госдепа для госсекретаря Рекса Тиллерсона . Она посвящена защите "конфиденциальной, но не засекреченной" информации (Sensitive But Unclassified, SBU) и сама отмечена грифом SBU.

В записке разъясняется, как и когда госсекретарь может защищать от разглашения те или иные сведения и как бороться с утечками. Авторы документа подчеркивают, что утечки могут повлиять на "готовность высокопоставленных чиновников обращаться за надежным и беспристрастным советом", что скажется на принимаемых политических решениях.

Госдепартамент отказался комментировать эту ситуацию, при этом пресс-секретарь ведомства Марк Тонер указал на необходимость защиты конфиденциальных сведений от "неавторизованного разглашения".

"Это то базовое понимание ситуации, с которым сотрудники приходят на госслужбу, — сказал он. – Это также условие найма на работу, поскольку неправильное обращение с информацией ставит под вопрос их благонадежность".

Washington Post отмечает, что руководство Госдепа, очевидно, намерено всерьез бороться с утечками. По данным издания, протоколы встреч Тиллерсона теперь предоставляются ограниченному кругу сотрудников, сокращен также список лиц, допущенных к ежедневному утреннему совещанию у главы Госдепа. Помимо этого, чиновники обращаются к руководству с вопросами лично или по телефону, а не по электронной почте.