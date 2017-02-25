Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны, сообщается на официальном сайте главы государства в субботу.

Отмечается, что Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину. Документ вступает в силу со дня его публикации.

Как отмечается в документе, необходимость принятия доктрины обусловлена "возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации свободного обращения информации".

В частности, целью доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по "противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".

Согласно доктрине, речь идет об усовершенствовании законодательства, обеспечении стандартизации и унификации программно-аппаратных решений для нужд государства, развитии защищенной национальной телекоммуникационной сети, защите государственных информационных ресурсов и укреплении возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.

Также планируется принять безотлагательные меры по совершенствованию системы защиты "критической инфраструктуры, прежде всего от террористических и диверсионных посягательств", предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение.

Концепция "гибридной войны" была разработана в прошлом веке в США и активно использовалась Вашингтоном при смене режимов в государствах по всему миру. Она заключается в комбинированном использовании гражданских, военных, информационных и экономических средств, направленных на дестабилизацию конкретного государства. Эта стратегия может увенчаться успехом, только если ее исполнители правильно используют объективные проблемы и противоречия целевого государства.