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Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины
Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны, сообщается на официальном сайте главы государства в субботу.
Отмечается, что Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину. Документ вступает в силу со дня его публикации.
Как отмечается в документе, необходимость принятия доктрины обусловлена "возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации свободного обращения информации".
В частности, целью доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по "противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".
Согласно доктрине, речь идет об усовершенствовании законодательства, обеспечении стандартизации и унификации программно-аппаратных решений для нужд государства, развитии защищенной национальной телекоммуникационной сети, защите государственных информационных ресурсов и укреплении возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.
Также планируется принять безотлагательные меры по совершенствованию системы защиты "критической инфраструктуры, прежде всего от террористических и диверсионных посягательств", предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение.
Концепция "гибридной войны" была разработана в прошлом веке в США и активно использовалась Вашингтоном при смене режимов в государствах по всему миру. Она заключается в комбинированном использовании гражданских, военных, информационных и экономических средств, направленных на дестабилизацию конкретного государства. Эта стратегия может увенчаться успехом, только если ее исполнители правильно используют объективные проблемы и противоречия целевого государства.
После кризиса на Украине в странах НАТО стали часто утверждать о "гибридных угрозах" со стороны России. Между тем, в НАТО иногда признают, что реальная гибридная угроза европейскому обществу исходит от исламистских террористических организаций, которые, используя активную пропаганду ультрарадикального ислама в социальных сетях, формируют свои резервы и реальную пятую колонну в среде мигрантов на территории самих государств НАТО.
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