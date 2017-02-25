Трамп заявил о снижении госдолга США в первый месяц его президентства

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил о том, что за первый месяц его президентства государственный долг страны уменьшился на $12 млрд.

«СМИ не сообщили о том, что государственный долг за мой первый месяц уменьшился на $12 млрд по сравнению с ростом на $200 млрд в первый месяц [экс-президента США Барака] Обамы», — написал он.

The media has not reported that the National Debt in my first month went down by $12 billion vs a $200 billion increase in Obama first mo. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.

Согласно данным на сайте минфина США в разделе про госдолг страны, его размер действительно сократился за месяц, как и упомянул Трамп.

20 января, в день инаугурации, госдолг был равен $19,947 млрд. При этом через месяц, 21 февраля, его размер составил $19,935 млрд. Таким образом, госдолг США действительно уменьшился на $12 млрд, то есть на примерно 0,1%.