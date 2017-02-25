Савченко рассказала об отношении в ДНР к украинским пленным

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о своей поездке в ДНР, где она посетила украинских пленных. Список, где значатся 34 фамилии, она выложила в Фейсбук.

"Ребята чувствуют себя хорошо, условия обычные, тюремные, а отношение к ним, говорят, нормальное" - сообщила она.

По ее словам, телевизор показывает в основном российские телеканалы, а из украинских принимает "1+1" и "5 канал".

В ДНР отметили, что Савченко встретилась со всеми украинскими пленными, находящимися на территории самопровозглашенной республики.

В то же время, омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, комментируя поездку Савченко, что данные, "которые Надежда озвучивала через интернет и СМИ, в данном случае, неприемлемы".

По ее словам, Киев согласен передать Донбассу 250 пленных, тогда как по спискам того же Киева их на территории Украины 475.

Кроме того, в самом Киеве заявили о планах пообщаться с Савченко по поводу ее поездки на неконтролируемые Украиной территории. В СБУ намерены проверить информацию депутатов рады о "подстрекательстве действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

Вскоре после известия о поездке Савченко на Донбасс в ДНР заявили о массированном обстреле украинскими военными неконтролируемых районов республики.