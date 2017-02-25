В Ираке найдено крупнейшее массовое захоронение

В Ираке найдено массовое захоронение с четырьмя тысячами тел. Как сообщает в субботу, 25 февраля, The Telegraph, это крупнейшая братская могила в стране.

По информации издания, боевики «Исламского государства» ( ИГ ; деятельность группировки запрещена в России) начали использовать образовавшуюся естественным образом воронку в районе Хасфа для погребения практически сразу после того, как захватили Мосул в 2014 году. Она находится неподалеку от дороги, соединяющей этот город с Багдадом.

Свидетели утверждают, что террористы в грузовиках свозили людей к воронке, расстреливали их и сваливали тела в яму. Часть убитых — силовики, захваченные в плен при взятии Мосула.

24 февраля иракская армия установила контроль над аэропортом Мосула, а также захватила расположенный поблизости лагерь боевиков ИГ. За неделю до этого премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на западные районы города. В январе правительственные силы освободили восточную частью Мосула.

Мосул является неофициальной столицей ИГ в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США оказывает им воздушную и артиллерийскую поддержку.