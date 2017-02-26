В Анкаре состоялся митинг против присоединения Крыма к России

У посольства России в Анкаре в субботу, 25 февраля, прошла акция протеста, приуроченная к третьей годовщине присоединения Крыма, сообщает агентство Anadolu. Митинг организовала Ассоциация НПО крымских татар.

В акции приняли участие десятки этнических татар, проживающих в различных регионах Турции. Демонстранты возложили к зданию дипмиссии черный венок в знак протеста против политики России в отношении Украины.

8 февраля крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» призвала ООН признать вхождение полуострова в состав России соответствующим нормам международного права и добиться отмены введенных Западом антироссийских санкций.

Лидер движения Ремзи Ильясов сообщил, что готов выступить в ООН с докладом о жизни своих соотечественников в российском Крыму. По его словам, крымско-татарский народ изображают противниками воссоединения полуострова с РФ, однако это не имеет ничего общего с реальностью.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство участников плебисцита. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права, однако Киев отказался признавать результаты голосования. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.