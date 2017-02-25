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AP: сирийского оператора не пустили в США на "Оскар"
Иммиграционные власти США отказали во въезде сирийскому оператору Халиду Хатибу, который работал над фильмом "Белые шлемы", номированном на "Оскар". Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщается, министерство внутренней безопасности США в последнюю минуту отказало Хатибу во въезде. Оператор должен был прилететь в Лос-Анджелес из Стамбула на самолете авиакомпании Turkish Airlines.
Однако Хатибу отказали из-за обнаружения "информации компрометирующего характера" на него. Эта категория, отмечает агентство, может включать в себя как связи лица с терроризмом, так и проблем с паспортом.
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