Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Пенс перепутал флаги Израиля и Никарагуа
Вице-президент США Майк Пенс использовал флаг Никарагуа в сообщении, которое он разместил в поддержку Израиля.
«Наша поддержка еврейского народа не ограничивается границей нашей страны. При Трампе мир будет знать, что Америка выступает на стороне Израиля», — написал Пенс в своём Twitter, приложив к сообщению флаг Никарагуа.
Фото: Twitter
Пользователи соцсети указали на ошибку, после чего он удалил твит.
Ранее встреча Майкла Пенса и главы Европейского совета Дональда Туска в Брюсселе прошла на фоне американского флага с лишней звездой.
Оставить комментарий