Пенс перепутал флаги Израиля и Никарагуа

Вице-президент США Майк Пенс использовал флаг Никарагуа в сообщении, которое он разместил в поддержку Израиля.

«Наша поддержка еврейского народа не ограничивается границей нашей страны. При Трампе мир будет знать, что Америка выступает на стороне Израиля», — написал Пенс в своём Twitter, приложив к сообщению флаг Никарагуа.

Фото: Twitter

Пользователи соцсети указали на ошибку, после чего он удалил твит.