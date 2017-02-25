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Пенс перепутал флаги Израиля и Никарагуа

Пенс «поддержал» Израиль флагом Никарагуа
Фото:
Вице-президент США Майк Пенс использовал флаг Никарагуа в сообщении, которое он разместил в поддержку Израиля.
«Наша поддержка еврейского народа не ограничивается границей нашей страны. При Трампе мир будет знать, что Америка выступает на стороне Израиля», — написал Пенс в своём Twitter, приложив к сообщению флаг Никарагуа.

Фото: Twitter

Пользователи соцсети указали на ошибку, после чего он удалил твит.
Ранее встреча Майкла Пенса и главы Европейского совета Дональда Туска в Брюсселе прошла на фоне американского флага с лишней звездой.
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