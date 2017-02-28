Трамп вновь назвал "фейковые" СМИ "врагами народа"

Президент США Дональд Трамп вновь назвал противостоящую ему прессу "оппозиционной партией" и "врагами народа".

"Фейковые СМИ — это оппозиционная партия. Фейковые СМИ — это враги американского народа. Существуют огромные фейковые СМИ. Огромные фейковые репортажи. Проблема в том, что люди, не участвующие в репортаже, об этом не знают", — сказал Трамп в интервью сетевому изданию Breibart News.

Также в интервью Breitbart Трамп в очередной раз раскритиковал ведущую американскую газету New York Times, которая, в свою очередь, называет Breibart ультраправым изданием.

"Это намеренно. Если вы читаете New York Times, их намерения настолько злобны, настолько плохи. Репортажи во многом неверны", — заявил Трамп. Он обвинил газету в том, что та пропагандировала обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах, причем искажала при этом слова обвинявших его женщин.

Выбор новостного сайта Breitbart News для интервью является показательным. Этот сайт считается опорой сторонников Трампа, на волне предвыборной кампании сайт многократно повысил свою популярность. Экс-главный редактор Breitbart Стивен Бэннон был одним из руководителей предвыборного штаба Трампа, а теперь является ключевым советником президента США. Бэннон в прошлом называл Breitbart оплотом так называемых альтернативных правых, которые отвергают традиции американского консерватизма и противостоят истеблишменту Республиканской партии . Выражение "оппозиционная партия" в адрес СМИ первым применил именно Бэннон.