СМИ сообщили о беспокойстве властей Чехии за жизнь дяди Ким Чен Ына

Посол КНДР в Чехии Ким Пхен Иль, который приходится дядей лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну , почти не появляется на публике, его жизнь может быть в опасности. Об этом пишет южнокорейское издание The Dong-A Ilbo.

По информации издания, Ким Пхен Иль, сводный брат бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, практически не принимает участие в общественной деятельности с тех пор, как в январе 2015 года вручил верительные грамоты президенту Чехии Милошу Земану . До своего перевода в Прагу Ким Пхен Иль в течение 16 лет возглавлял дипмиссию КНДР в Польше.

«Лишь немногие из иностранных послов в Чехии когда-либо встречали Ким Пхен Иля. Кажется, он старается не появляться на публике, ограничиваясь перемещениями от своей официальной резиденции до [северокорейского] посольства», — заявил источник издания в МИД Южной Кореи.

The Dong-A Ilbo, ссылаясь на гонконгское интернет-издание Hong Kong 01, отмечает, что 63-летнему Ким Пхен Илю может грозить такая же опасность, как и убитому в Малайзии брату лидера КНДР, поскольку он, как и Ким Чен Нам, является незаконнорожденным сыном.

Издание приводит мнение экспертов, согласно которым Ким Пхен Иль, который придерживается умеренных политических взглядов, может возглавить правительство КНДР в изгнании. Всемирный конгресс северокорейских перебежчиков, прошедший в апреле 2016 года в Сеуле, рассматривал создание подобного правительства во главе с дядей Ким Чен Ына.

Чешский портал Novinky сообщает со ссылкой на южнокорейский дипломатический источник в Праге, что власти Чехии внимательно следят за ситуацией вокруг Ким Пхен Иля, в частности, за его действиями и его окружением.

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нам — был найден мертвым 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура, откуда он намеревался вылететь к семье в Макао. Официально его тело пока не опознано, окончательное заключение о причинах смерти не обнародовано.

24 февраля малайзийская полиция сообщила, что, по предварительным данным, Ким Чен Нама убили при помощи высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.