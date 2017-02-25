Белый дом меняет подход к работе с прессой

Белый дом начинает корректировать подход к работе с прессой. В пятницу вместо регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь президента США Шон Спайсер пообщался без телекамер лишь с "расширенным пулом", члены которого получили специальные приглашения. Остальных сотрудники пресс-службы Белого дома отсеивали на подступах к кабинету начальника.

Официальные объяснения

Сам Спайсер объяснял происшедшее тем, что Дональд Трамп с утра выступал на консервативном форуме в ближнем пригороде Вашингтона, поэтому пресс-служба, чтобы не отвлекать внимание от президентской речи, изначально планировала на этот день не полноформатный брифинг, а рабочую летучку. "Мы как правило не проводим брифинги, когда у президента запланировано крупное мероприятие или встреча с иностранным лидером, - сказал пресс-секретарь. - У нас нет необходимости каждый день что-то делать на камеру".

Джорджа Буша-младшего и По личному опыту корр. ТАСС известно, что и при прежних администрациях Билла Клинтона Барака Обамы в дни публичных выступлений хозяина Белого дома пресс-брифинги там как правило не проводились. И летучки без телекамер были вполне обыденным явлением, например при Буше-младшем.

Но вот доступ на брифинги и летучки с пресс-секретарем всегда был открыт для всех аккредитованных журналистов без исключения. Пул же (в самом Белом доме расширенный, на выездах - сокращенный) освещал лишь мероприятия президентского уровня. Поэтому нынешний отсев ряда СМИ вызвал недоумение и недовольство.

Протесты журналистов

Ассоциация корреспондентов при Белом доме через свое правление выразила "решительный протест" против того, как была организована пятничная встреча Спайсера с журналистами, и пообещала "дополнительно обсудить этот вопрос" с представителями администрации Трампа. Репортеры главного американского агентства Ассошиэйтед Пресс и журнала "Тайм" решили в знак протеста не ходить на "летучку для избранных", хотя их туда и звали. Другие, включая главного корреспондента "Нью-Йорк таймс" при Белом доме, поблагодарили их за профессиональную солидарность.

Сама "Нью-Йорк таймс" на летучку приглашена не была. Отсеяны были представители и ряда других ведущих СМИ, включая телекомпании Си-эн-эн и Би-би-си, газеты "Лос- Анджелес таймс", "Политико" и "Хилл", сетевой ресурс "Баззфид". Зато приглашения получили сотрудники ряда СМИ консервативной направленности.

Из иностранных репортеров, аккредитованных при Белом доме, на полузакрытую летучку не позвали никого. Но одна турецкая журналистка сумела туда попасть, ссылаясь на то, что она в этот день была официально приписана к пулу.

Позиция Трампа

В пятницу утром на упомянутом консервативном форуме Трамп подверг жесткой критике ряд СМИ, включая ту же CNN. Он подчеркнул, что с уважением относится к "правдивой" прессе, а "лживую" вновь назвал "врагом американского народа".