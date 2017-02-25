NYT назвала беспрецедентным решение не пустить СМИ на брифинг в Белом доме

Главный редактор газеты The New York Times (NYT) Дин Бэкит считает, что решение администрации президента США Дональда Трампа не допустить журналистов некоторых СМИ на регулярный брифинг в Белом доме не имеет прецедентов. Об этом говорится в его заявлении, переданном ТАСС вице-президентом по корпоративным коммуникациям издания Эйлин Мерфи.

"Ничего подобного не происходило в Белом доме за то долгое время, в течение которого мы освещали работу различных администраций от разных партий, - указал Бэкит. - Мы выражаем решительный протест в связи тем, что NYT и другие СМИ не были допущены (на брифинг - прим. ТАСС). Очевидно, что наличие у СМИ свободного доступа к правительству, деятельность которого прозрачна, соответствует ключевым национальным интересам".

Ранее регулярный брифинг для журналистов в Белом доме в обычном формате не состоялся. Как отмечает NYT, пресс-секретарь президента США Шон Спайсер переговорил с сотрудниками лишь некоторых средств массовой информации. В их число не вошли NYT, газета Politico и телекомпания CNN.

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой многих ведущих СМИ, в том числе CNN и NYT. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США, в частности, обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации.