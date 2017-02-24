American Conservative рассказал, к чему приведет "эпидемия русофобии" в США

Президенту США Дональду Трампу мешают реализовать его предвыборное обещание улучшить отношения с Россией, что может привести к новой холодной войне, пишет The American Conservative.

Дональд Трамп стал президентом, потому что понимает американский народ и то, что происходит в мире лучше, чем его соперники, считает автор статьи. Буш и Обама втянули США в несколько кровопролитных конфликтов — а Трамп осознает, что люди устали от бесконечных войн. Он также предложил новую внешнюю политику — наладить отношения с Россией.

Именно за эту повестку проголосовали американцы. Однако Трампу не позволят достичь партнерства с российским президентом, учитывая масштабы "антипутинской паранойи", отмечает колумнист. Он напоминает, что сенаторы Джон Маккейн Линдси Грэм не стесняются в выражениях, когда речь заходит о России.

"Вот такое торжество дипломатии", — иронизирует автор материала. Он подчеркивает, что Трампу будет непросто улучшить отношения с Москвой, потому что даже члены республиканской партии саботируют его усилия. Кроме того, американский лидер столкнулся с сопротивлением не только со стороны однопартийцев.

Американские СМИ, судя по всему, решили уничтожить Трампа своей риторикой про "агента Кремля". Демократы, в свою очередь, хотят отомстить за неудачу Хиллари Клинтон

"И эта эпидемия русофобии сводит на нет усилия по нормализации отношений. В ответ на постоянные нападки и попытки заклеймить Белый дом "пуделями Путина" (Так Трампа назвала газета The New York Times — ред.) администрация президента вынуждена ужесточить риторику в адрес России", — говорится в статье.

Возникает вопрос: если не будет улучшения отношений с Москвой, куда приведет Вашингтон его агрессивная политика? Что является конечной целью этой озлобленности и враждебности американских политиков по отношению к Москве, зачем НАТО наращивает силы у российских границ? Неужели вторая холодная война станет реальностью, спрашивает журналист.

Автор статьи надеется, что в команде Трампа есть люди, которые скажут ему, что необходимо сопротивляться "русофобской волне". "Потому что вторая холодная война может закончиться совсем не так, как первая", — резюмирует он.