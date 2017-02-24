Депутат Верховной рады появился на заседании с Ждуном

«322 депутата зарегистрировалось в сессионном зале ВР. По факту не больше 150 человек. Но Почекун в зале есть. Мы встретились с ним вчера на канале NewOne. Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина. Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Ранее мэр украинского Днепра заявил, что в центре города планируют установить двухметровую статую Ждуна.