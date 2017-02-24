СМИ: Донецкая фильтровальная станция приостановила работу после обстрелов

Руководство Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приостановило ее работу из-за обстрелов и эвакуирует персонал. Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" Олег Мокрый, передает Донецкое агентство новостей.

"Нет больше сил это терпеть. Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей", - сообщил Мокрый.

По данным агентства, ночью фильтровальная станция попала под шквальный огонь.

Отмечается, что ДФС возобновила работу три дня назад после восстановления электроснабжения, которое ранее было нарушено из-за обстрелов.

Ранее сообщалось, что энергетики восстановили поврежденный при обстрелах участок ЛЭП возле Авдеевки.