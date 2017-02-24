Участники акции в Нью-Йорке обвинили Обаму и Сороса в организации переворота на Украине

Активисты в течение нескольких часов раздавали в четверг в центре Нью-Йорка, а также в ряде других американских городов печатные материалы, в которых говорится, что смена власти на Украине была осуществлена при непосредственной поддержке миллиардера Джорджа Сороса и администрации 44-го президента США Барака Обамы . Акцию организовал международный Шиллеровский институт в рамках кампании по ознакомлению американцев с реальной ситуацией на Украине по случаю годовщины событий на "майдане".

Вчера Янукович, завтра Трамп

В Нью-Йорке мероприятие проходило в центральном районе Манхэттен, на площади на пересечении 47-й улицы и Второй авеню, недалеко от штаб-квартиры ООН . Участники развернули, в частности, плакаты со словами: "Обаму - в тюрьму", "Ваш враг - Джордж Сорос". "Мы раздали здесь, наверное, несколько сотен наших печатных изданий", - сообщила ТАСС официальный представитель института Дайан Сэр, которая входит в политический комитет движения Линдона Ларуша.

По ее словам, аналогичные акции состоялись в четверг в Бостоне (штат Массачусетс), Хьюстоне (штат Техас), а также в столице Германии Берлине. Как подчеркнула Сэр, активисты добиваются того, чтобы "весь мир узнал правду о том, что произошло на Украине три года назад". "Люди проявляют интерес. Многие останавливались, чтобы расспросить подробнее", - констатировала она, говоря об акции в Нью-Йорке.

По мнению Сэр, американцам важно знать о событиях на Украине, где был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович, поскольку по похожему сценарию ситуация может начать развиваться в США. "Те же люди пытаются теперь отстранить от власти американского президента Дональда Трампа", - указала она.

Стараниями Сороса и Обамы В материалах, которые раздавали активисты, приводятся данные из подготовленного движением Ларуша доклада о событиях на Украине и возможности подобной ситуации в США. Полная версия документа была предоставлена ТАСС. В нем смена власти в стране охарактеризована как "жестокий переворот", осуществленный при активном участии "групп неонацистов".

Администрация Обамы и некоторые из союзников Вашингтона, как отмечается, использовали события на Украине как "оправдание нового этапа военной мобилизации НАТО против России". Виктория Нуланд , занимавшая в то время пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, "несколько раз приезжала к протестовавшим, раздавала печенье на "майдане", при этом она отказывалась признать тот факт, что, помимо мирных демонстрантов, обеспокоенных коррупцией и ситуацией в экономике, там были также явно неофашистские банды, участвовавшие в вооруженном мятеже против избранного правительства".

Как отмечается в документе, формированием общественного мнения на Украине перед переворотом занимались более 2 тыс. неправительственных организаций, пользовавшихся поддержкой США и их союзников, а также подконтрольных Соросу фондов. Составители доклада напоминают, что, как заявила Нуланд, Вашингтон направил $5 млрд с 1991 года на то, чтобы установить на Украине "демократическое правительство".

Авторы также указывают, что в настоящее время Сорос, а также люди, ранее входившие в окружение Обамы, активно участвуют в попытках дискредитировать Трампа и не допустить обещанной новым хозяином Белого дома нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Другие мероприятия института

В конце декабря 2016 года активисты Шиллеровского института в память о жертвах катастрофы Ту-154 принесли цветы к Генеральному консульству РФ в Нью-Йорке и исполнили у входа в здание российский гимн. В начале января они провели у монумента "Слеза скорби" Зураба Церетели в американском городе Бейонн (штат Нью-Джерси) церемонию, посвященную памяти погибшим в катастрофе.

Линдон Ларуш - американский экономист и политик, автор так называемой теории "физической экономики" и противник монетаристских концепций. Он считает Россию одним из ключевых игроков на мировой арене и полагает, что РФ вместе с Китаем, Индией, США и рядом других стран могут спасти мир от крупнейшего в истории кризиса.