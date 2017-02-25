WP: власти США наняли людей для опровержения связей Трампа с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа "наняла" ряд должностных лиц, которые занимаются опровержением в СМИ информации о связях Трампа с Россией, сообщает The Washington Post.

По данным издания, группа людей обзванивает редакции известных СМИ и опровергает любые материалы о контактах предвыборного штаба Трампа с Россией.

Отмечается, что нанятые лица заявляют о несостоятельности и ложности сведений о связях России и команды Трампа, однако отказываются от подробных комментариев.

Ранее сообщалось, что Белый дом считает домыслы о связях президента Дональда Трампа с Россией "несуществующей историей".