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WP: власти США наняли людей для опровержения связей Трампа с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа "наняла" ряд должностных лиц, которые занимаются опровержением в СМИ информации о связях Трампа с Россией, сообщает The Washington Post.
По данным издания, группа людей обзванивает редакции известных СМИ и опровергает любые материалы о контактах предвыборного штаба Трампа с Россией.
Отмечается, что нанятые лица заявляют о несостоятельности и ложности сведений о связях России и команды Трампа, однако отказываются от подробных комментариев.
Ранее сообщалось, что Белый дом считает домыслы о связях президента Дональда Трампа с Россией "несуществующей историей".
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