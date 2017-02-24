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СМИ: ФБР отказалось блокировать сообщения СМИ о связях Трампа с Россией
Федеральное бюро расследований (ФБР) ответило отказом на запрос Белого дома блокировать сообщения СМИ о связях администрации президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным во время американской предвыборной кампании, передает CNN со ссылкой на источник.
Отмечается, что в Белом доме обратились к сотрудникам ФБР с просьбой отметить материалы ряда американских СМИ как ложные. Официальная позиция новой американской администрации заключается в том, что предвыборный штаб Дональда Трампа не контактировал с Москвой.
Подобное обращение Белого дома к ФБР, если оно имело место, является нарушением регламента политического процесса в США, где контакты Федерального бюро расследований и администрации страны ограничены до контактов по особо важным расследованиям.
Ранее в The New York Times сообщалось, что неделю до того, как экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку, ему представили план по снятию санкций с России через урегулирование ситуации на Украине.
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