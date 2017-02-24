СМИ: ФБР отказалось блокировать сообщения СМИ о связях Трампа с Россией

Отмечается, что в Белом доме обратились к сотрудникам ФБР с просьбой отметить материалы ряда американских СМИ как ложные. Официальная позиция новой американской администрации заключается в том, что предвыборный штаб Дональда Трампа не контактировал с Москвой.

Подобное обращение Белого дома к ФБР, если оно имело место, является нарушением регламента политического процесса в США, где контакты Федерального бюро расследований и администрации страны ограничены до контактов по особо важным расследованиям.