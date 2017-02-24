Без труда виноватые

На днях в Белоруссии состоялись массовые акции протеста против президентского декрета, направленного на искоренение социального иждивенчества. В народе этот правовой акт больше известен как «закон о тунеядстве». Сразу в нескольких городах страны — Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске — на улицы вышли тысячи митингующих. Они несли плакаты с надписью «Я не тунеядец» и требовали отмены спорного декрета. По мнению протестующих, этот указ не только нарушает их гражданские права, но и возвращает страну к тоталитарному прошлому. Почему белорусские власти реанимировали забытый закон советского времени и кого в республике считают тунеядцами, разбиралась «Лента.ру».

Декрет №3, призванный побуждать белорусов к труду, президент Александр Лукашенко подписал в апреле 2015 года. Вводя эту норму, глава государства в первую очередь заботился о занятости населения. «Чтобы все работали, заставить всех работать», — указывал Лукашенко, ставя чиновникам задачу принять меры по тотальной трудоустроенности граждан. Оставался вопрос «как?», ведь в Конституции оговорено лишь право людей на работу. Ответ нашелся в разделе об обязанностях. Согласно одной из статей главного закона, каждый гражданин обязан участвовать в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов. К исполнению этой нормы и пристегнули развернутую в стране борьбу с тунеядством.

С тех пор каждый житель Белоруссии, официально не трудоустроенный более полугода и не состоящий на учете в центре занятости, обязан оплачивать специальный сбор в размере около 250 долларов. Примечательно, что декрет о бездельниках распространяется не только на граждан республики, но и на живущих здесь иностранцев, а также на лиц без гражданства. Тем, кто попробует уклониться от этой повинности, грозит штраф или арест на 15 суток с непременным привлечением к общественно-полезному труду. С другой стороны, законопослушным тунеядцам, вовремя вносящим в казну предусмотренный налог, полагается десятипроцентная скидка.

От уплаты сбора освобождены студенты, священники, недееспособные, инвалиды, несовершеннолетние, женщины после 55 и мужчины после 60 лет. Не считались бездельниками и те, кто воспитывал ребенка в возрасте до семи лет, родители детей-инвалидов, а также трех и более несовершеннолетних отпрысков.

Белорусы восприняли декрет №3 без воодушевления. Когда стало ясно, что признанные по закону бездельниками вот-вот взбунтуются, власти решили несколько видоизменить закон. В начале 2017-го Лукашенко утвердил его новую редакцию. Из списка «социальных иждивенцев» убрали спортсменов и тех, кто проходит альтернативную воинскую службу. Также снисхождения заслужили граждане страны, оказавшиеся в «трудной жизненной ситуации» — например, кто больше полугода ухаживал за больными родственниками.

Вместе с тем обновленный декрет неприятно удивил родителей дошколят. Оказалось, что неработающие мамы и папы детсадовцев теперь пополнили ряды белорусских «тунеядцев». Также к бездельникам неожиданно причислили писателей, поэтов и журналистов, позволяющих себе критиковать действующую власть и государственную политику. Все потому, что они состоят в непризнанных властью творческих объединениях, которые не вошли в недавно утвержденный Министерством культуры Белоруссии перечень профессиональных союзов. Кстати, в одном из таких альтернативных объединений числится нобелевский лауреат Светлана Алексиевич , не являющаяся членом официального Союза писателей Белоруссии.

Причем на уплату «налога на тунеядство» независимым работникам пера отвели считаные дни: постановление культурного ведомства вступило в силу 17 февраля, а срок уплаты сбора истек в республике 20 февраля.

Накануне, 19 февраля, в ряде белорусских городов граждане, попавшие под декрет о социальных иждивенцах, организовали протесты. В Гомеле в акции приняли участие до трех тысяч человек. Митингующие прошли по центру города, от площади Восстания до площади Ленина, скандируя «Нет декрету №3! Лукашенко, уходи!» и «Я не тунеядец!». В Могилеве, Бресте и Витебске на акции протеста собирались до полутысячи горожан.

Двумя днями ранее против налога на безделье выступили жители столицы республики — в «марше рассерженных тунеядцев» приняли участие около двух тысяч минчан. Лидеры протестующих пообещали властям общереспубликанскую акцию, если глава государства не отменит декрет №3. Стоит отметить, что хотя выступления противников «закона о тунеядстве» не были санкционированы властями, милиция не чинила препятствий выражающим недовольство гражданам.

За неделю до истечения срока уплаты сбора в белорусском министерстве по налогам и сборам сообщили, что его уплатили менее 46 тысяч граждан. В казну поступило порядка 14 миллионов рублей (эквивалентно 433 миллионам российских рублей). А «письма счастья», уведомляющие о начисленном платеже, были направлены 470 тысячам белорусов. Начальник главного управления налогообложения физических лиц Михаил Рассолько не рискнул прогнозировать, сколько граждан уплатит налог. По его словам, местные органы власти и советы депутатов буквально завалили жалобами и просьбами. «Граждане обращаются за возможностью освобождения от уплаты этого сбора», — пояснил чиновник.

Вышедшие на митинги граждане страны требовали не послаблений, а полной отмены «декрета о тунеядстве». По их мнению, он противозаконен. «В Налоговом кодексе нет сегодня такого сбора, который есть в декрете», — отмечает профсоюзный лидер Геннадий Федынич. Конституция Белоруссии гарантирует гражданам право на труд. «Человек право имеет, это право его, а не обязанность!» — подчеркнул политик.

Другая участница митинга, Майя Наумова, говорит, что ищет работу второй год. На прежнем месте ее сократили, с тех пор подобрать подходящую вакансию не получается. «Звонила одному из работодателей. Говорит — приезжайте на собеседование, будете пятнадцатой», — рассказывает женщина. Она уточнила, что ездить надо было на другой конец города, а речь шла о месте продавца.

Как и другие протестующие, Майя получила извещение из налоговой инспекции о том, что она попала под действие декрета «о социальных иждивенцах». За период вынужденного безделья она должна заплатить государству 360 белорусских рублей (около 12 тысяч российских рублей). «Их нет! Откуда, если я не работаю? Мама [пенсионерка], что ли должна платить моя? А на что тогда жить?» — возмущается Майя.

Участник «марша рассерженных тунеядцев» Вугар Иманов из Слуцка считает декрет №3 глупым и несправедливым. «Если я с начала 2016 года только в декабре смог устроиться на работу. Если нет вакансий, нет трудовых мест, какой налог?» —недоумевает он.

Между тем по темпам роста безработицы Белоруссия в 2016 году обогнала все страны постсоветского пространства. За последний год количество официально зарегистрированных нетрудоустроенных в республике выросло более чем на треть. А по размеру выплачиваемого безработным пособия страна остается в аутсайдерах. Не имеющие возможности устроиться на работу граждане получают от государства 13 долларов в месяц. При этом официальный прожиточный минимум, учитывающий минимальный набор продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья, равен в Белоруссии 80 долларам.

«Это тот институт социальной защиты, который должен помогать безработным пережить сложный период», — отмечает эксперт Центра социально-экономических исследований Владимир Валетко, говоря о пособии по безработице. По его словам, нынешнее пособие — настоящая карикатура на защитные меры.

Эксперты признают, что далеко не все, кто в Белоруссии лишился работы, спешат регистрироваться в государственные центры занятости. По их подсчетам, безработных в Белоруссии минимум в десять раз больше официальной статистики.

Анонсируя декрет в 2015 году, Александр Лукашенко отмечал, что этот правовой акт поможет обществу излечиться от потребительских настроений. Президент подчеркивал, что каждый белорус должен участвовать в создании социальных благ. «Человек, могущий работать, не инвалид, он должен работать и приносить пользу своей стране», — уверен глава государства.