Министр здравоохранения Австрии скончалась от рака

Министр здравоохранения Австрии Сабина Оберхаузер скончалась в четверг после продолжительной борьбы с раком, сообщает австрийское информагентство APA.

Пятидесятитрехлетняя социал-демократ на прошлой неделе внезапно попала в больницу с рецидивом заболевания и из нее уже не вышла.

О своем недуге министр сообщила сразу, как узнала о нем сама — в начале 2015 года. Пост главы Минздрава она занимает с 2014 года.

После обострения болезни ее пост временно перешел к министру по социальным вопросам Алоису Штогеру.

Руководство страны глубоко опечалено такой новостью. Так, президент Александр Ван дер Беллен заявил о "большой грусти в связи с тем, что министр Сабина Оберхаузер проиграла бой с раком‎". "Нам будет не хватать ее веселости, компетентности и вовлеченности", — добавил он.

В свою очередь канцлер республики добавил, что "его сочувствие и мысли в эти тяжелые‎, горькие часы находятся с ее мужем Герольдом, дочерями и семьей".