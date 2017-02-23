NI назвал демографическую ситуацию на Украине "медленной смертью"

Стремительное сокращение численности населения представляет основную угрозу для социального, экономического и политического развития Украины, считает обозреватель издания The National Interest Нолан Петерсон.

По данным на конец 2016 года, численность населения Украины составляла 45 миллионов человек, что на 9,5% ниже показателей эталонного в демографическом плане 1993 года. Автор обращает внимание на то, что еще до начала "евромайдана" страна лишилась 6,7 миллионов человек. Эта цифра в два раза превышает число боевых потерь, которые понесла УССР во время Великой Отечественной войны.

Петерсон приводит данные Государственной службы статистики Украины, в соответствии с которыми основными причинами смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (68%) и рак (18%). Недостаточный доступ населения к качественным медицинским услугам и низкий уровень жизни только усугубляют ситуацию.

Серьезную угрозу для будущего страны, по мнению журналиста, представляет разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами: 66 и 76 лет соответственно. При этом на 100 украинок приходится 86 украинцев. Автор напоминает, что средним показателем по миру является соотношение 101,8 мужчин на 100 женщин при разнице в продолжительности жизни 4,5 года.

Петерсон подчеркивает, что молодежь не хочет связывать будущее с родной страной. "Я бы сказал, что 80% моих друзей либо уже уехали за рубеж, либо собираются это сделать", — приводит слова молодого украинца журналист.

"Независимость Украины от Советского Союза обернулась настоящей экономической катастрофой, которая превратила институт семьи в непосильную ношу для многих украинцев", — считает Петерсон. Так, в 2001 году на каждую женщину приходился 1,1 ребенок. При этом для предотвращения процесса депопуляции этот показатель должен находится на уровне 2,1.

"Начиная с 1991 года смертность в стране постоянно превышала рождаемость", — цитирует журналист научного сотрудника украинского Института экономических исследований и политических консультаций Ирину Федец.

При этом автор обращает внимание на положительную статистику по абортам. С начала 90-х их число значительно сократилось.

По мнению Петерсона, Киев должен как можно скорее должен принять меры, направленные на стимулирование рождаемости, поскольку именно от эффективной демографической политики зависит будущее страны.