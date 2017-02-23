Генерал США: Пентагон и Минобороны РФ не возобновляют сотрудничество

"Встреча с моим коллегой не несла в себе контекста изменения политики (США), - сказал Данфорд - Я бы не стал использовать слово "сотрудничество". Это не то, что мы обсуждали".

По его словам, стороны хотели убедиться, что Россия и США "избегают риска недопонимания". "Нам нужно иметь каналы общения с любой страной", - добавил генерал.

Дафнорд при этом напомнил, что закон о финансировании Пентагона в 2017 году запрещает американским военным сотрудничать с Россией.