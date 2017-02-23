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Генерал США: Пентагон и Минобороны РФ не возобновляют сотрудничество
Пентагон и Министерство обороны РФ не возобновляют сотрудничество, это запрещено законом, речь идет о контактах с целью не допустить "недопонимания". Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США (КНШ) генерал Джозеф Данфорд, выступая в Институте Брукингса.
На прошлой неделе Данфорд в Баку встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
"Встреча с моим коллегой не несла в себе контекста изменения политики (США), - сказал Данфорд - Я бы не стал использовать слово "сотрудничество". Это не то, что мы обсуждали".
По его словам, стороны хотели убедиться, что Россия и США "избегают риска недопонимания". "Нам нужно иметь каналы общения с любой страной", - добавил генерал.
Дафнорд при этом напомнил, что закон о финансировании Пентагона в 2017 году запрещает американским военным сотрудничать с Россией.
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