Чем опасен для России японский план совместного освоения Курил

Японский план совместного освоения южных Курил таит много опасностей. Так прокомментировали эксперты план совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, который Токио собирается предложить Москве в ходе запланированных на 18 марта российско-японских переговоров.

Японский план освоения Курил имеет двойное дно

«Японцы не скрывают, что для них так называемое совместное освоение Курильских островов – шаг к получению суверенитета над этими территориями, – рассказал в беседе с журналистом ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков. – Это и есть их цель, с японской стороны здесь все прозрачно. Кроме того, совместное освоение Курил – своего рода оправдание японского руководства перед внутренней аудиторией и подтверждение того, что Токио не отказывается от претензий на Курилы.

Премьер-министра Японии Синдзо Абэ много ругали после декабрьского визита Владимира Путина в Японию именно за то, что он ничего не добился в отношении суверенитета над Курильскими островами. Он же в свою очередь отвечал на претензии тем, что движение в этом направлении есть, и как доказательство приводил договоренность о совместном освоении Курил. Причем в своем заявлении японская сторона обозначила все четыре острова.

Японской аудитории сказали, что по всем четырем островам позиция Токио осталась прежней. А также – что Япония будет развивать совместную экономическую деятельность по специальной системе, которая якобы даже не потребует таможенных процедур. О какой системе идет речь, правда, не пояснялось».

Ранее японские СМИ сообщили о том, что Токио готовит детальный план совместной с Россией хозяйственной деятельности на южных Курилах. Отмечается, что план не будет затрагивать вопросы территориальной принадлежности островов.

В частности, японцы намерены предоставлять консультации жителям южных островов Курильской гряды удаленно, в том числе через интернет. Возможна также организация морских круизов, не предполагающих высадку туристов на островах. Организацией подобных прогулок, предположительно, будут заниматься частные российские и японские компании. Кроме того, в планы Токио входит налаживание работы в сфере экологии и рыболовства.

Японский премьер Синдзо Абэ использует договоренность о совместном освоении Курил как оправдание перед японцами

Освоение Курил на российских условиях

«Японцы рассматривают совместное освоение Курил исключительно как продвижение к получению суверенитет над этими территориями. Поэтому для нас здесь кроется очень опасный момент. Мы должны четко понимать, что вся деятельность на Курилах должна осуществляться исключительно на наших условиях. Потому что любая уступка японской стороне будет означать нанесение ущерба нашему суверенитету над этими территориями. Надо обязательно оговорить тот момент, что вся деятельность на Курилах должна осуществляться по законам Российской Федерации. В противном случае это станет своего рода ползучей формой суверенитета», – говорит Виктор Кузьминков.

В 1990-х годах мы уже пробовали разработать план совместного с Японией освоения Курил, но тогда из этой затеи ничего не вышло, отмечает эксперт. «Тогда работала специальная комиссия, которая в итоге не смогла разработать какой-либо внятный комплекс мер, потому что мы требовали освоения на наших условиях, а японцы на это не соглашались. Этот сценарий вполне может повториться и сейчас. Хотя понятно, что наступать на те же грабли никто не хотел бы.

Но пока у Японии сохраняется позиция непризнания нашего суверенитета над Курильскими островами, я боюсь, что ничего толкового не получится. На мой взгляд, нужно сначала добиться того, чтобы Япония признала суверенитет России, а уже потом развивать на островах какую-то экономическую деятельность. Мы хотим обойти острые углы, но вопрос суверенитета над Курилами не обойти в любом случае. Японцы будут стремиться к тому, чтобы получить на островах как можно больше прав, мы же этого допустить, разумеется, не можем», – резюмирует Виктор Кузьминков.

Территориальный спор между Японией и Россией остается неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их занятыми без юридических оснований. Россия со своей стороны неоднократно заявляла о том, что вопрос территориальной принадлежности Курил не обсуждает, поскольку он является закрытым, а острова на законных основаниях принадлежат России.