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Корабли НАТО недружественно повели себя с российскими судами
Корабли НАТО находились рядом с российскими судами, действовавшими у берегов Сирии. Об этом российские моряки рассказали на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
При этом моряки отметили, что действия натовских кораблей далеко не всегда носили дружественный характер. "Рядом с нами решали задачи корабли НАТО. Постоянно на переходе из Средиземного моря в назначенный район и обратно рядом с нами находилось около восьми кораблей НАТО", — рассказали российские военные Верховному главнокомандующему.
Между тем в настоящее время более ста российских боевых кораблей и судов обеспечения выполняют задачи в море. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель департамента информации Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев поздравил экипажи судов, выполняющих задачи в Мировом океане, а также личный состав всех флотов с Днем защитника Отечества. Он пожелал морякам здоровья и успехов в выполнении важнейшей миссии — демонстрации Андреевского флага в Мировом океане.
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