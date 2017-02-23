Корабли НАТО недружественно повели себя с российскими судами

Корабли НАТО находились рядом с российскими судами, действовавшими у берегов Сирии. Об этом российские моряки рассказали на встрече с президентом России Владимиром Путиным

При этом моряки отметили, что действия натовских кораблей далеко не всегда носили дружественный характер. "Рядом с нами решали задачи корабли НАТО. Постоянно на переходе из Средиземного моря в назначенный район и обратно рядом с нами находилось около восьми кораблей НАТО", — рассказали российские военные Верховному главнокомандующему.