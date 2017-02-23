СМИ сообщили о похищении главы "Блока Порошенко" Алексея Гончареко

Украинские СМИ сообщили, что неизвестные похитили замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко

Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь одесской областной прокуратуры Инна Верба. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

В марте 2015 года Гончаренко задерживался в Москве российской полицией во время траурного шествия в память о Борисе Немцове . Следователи допрашивали Гончаренко по делу «о покушении на убийство и истязании гражданина Российской Федерации во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года».

Поводом для задержания стали заявления украинского политика, из которых можно было сделать вывод о его причастности к гибели людей в одесском Доме Профсобзов 2 мая 2014 года.

После допроса Гончаренко был отпущен, после чего спешно вернулся в Украину.