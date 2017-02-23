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СМИ сообщили о похищении главы "Блока Порошенко" Алексея Гончареко
Фото: Facebook
Украинские СМИ сообщили, что неизвестные похитили замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.
Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь одесской областной прокуратуры Инна Верба. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.
В марте 2015 года Гончаренко задерживался в Москве российской полицией во время траурного шествия в память о Борисе Немцове. Следователи допрашивали Гончаренко по делу «о покушении на убийство и истязании гражданина Российской Федерации во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года».
Поводом для задержания стали заявления украинского политика, из которых можно было сделать вывод о его причастности к гибели людей в одесском Доме Профсобзов 2 мая 2014 года.
После допроса Гончаренко был отпущен, после чего спешно вернулся в Украину.
Также Гончаренко обратил на себя скандальное внимание в конце 2015 года, когда он совместно с депутатом Верховной рады Украины Юлием Мамчуром устроил символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский бомбардировщик в небе над Сирией.
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