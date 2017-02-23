СМИ: Вашингтон изменит стратегию борьбы с ИГ в Сирии

Соединённые Штаты могут изменить свою стратегию по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» * в Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников США.

Как сообщают источники газеты, Соединённые Штаты намерены сфокусироваться на борьбе с ИГ и другими террористическими организациями, не отвлекаясь на сирийскую гражданскую войну.

Издание отмечает, что турецкая и американские стороны обсуждали возможность участия курдов в штурме сирийского города Ракка, который контролируется ИГ. Турция предложила использовать свои силы, большое число американских военных и сирийских арабов, исключив участие курдов.

Газета пишет, что это потенциально «открывает двери для сотрудничества с Россией, чья авиация ранее помогла турецким военным».

Ранее СМИ сообщили, что США могут направить дополнительные войска в Сирию для борьбы с ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.