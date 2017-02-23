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Опубликованы военные потери США с начала века
Почти 7 тысяч бойцов убитыми и более 50 тысяч ранеными потеряли вооруженные силы США в различных локальных конфликтах за последние 15 лет, свидетельствуют данные, содержащиеся в опубликованном Пентагоном документе. Согласно списку потерь, на который обратила внимание военный эксперт Диана Михайлова, всего за 15,5 лет официальные потери министерства обороны США составили 6 тысяч 916 убитых и 52 тысяч 519 раненых.
Вторжение в Ирак стоило США в 4424 убитых и 31 953 раненых солдат и офицеров, к этому добавилось еще 73 убитых и 295 раненых в ходе операции «Новый рассвет» в 2010 году там же, в Афганистане американцы потеряли 2350 человек убитыми и 20092 человека ранеными. В боях против ИГ (операция «Непоколебимая решимость»), где американцы в основном используют дистанционные методы ведения войны, они, тем не менее, потеряли 36 человек убитыми.
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