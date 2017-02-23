Жители Донбасса могут получить убежище в Белоруссии без документов

Жители Донбасса могут получить убежище или дополнительную защиту в Белоруссии, даже не имея документов, заявил начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик в четверг на брифинге.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что паспорт самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не признаются в Белоруссии документом, пригодным для пересечения границы. "Каждый случай рассматривается отдельно. Случается, что у человека на руках есть только водительской удостоверение или вообще все документы утрачены", — сказал Мирончик.

При этом он напомнил, что указом президента Белоруссии жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять, документы необходимые для обращение на получение убежища или дополнительной защиты. Мирончик отметил, что данный механизм действует с 2014 года и жалоб по этому поводу от жителей Донецкой и Луганской областей не поступало.

По данным МИД, за время конфликта на Украине в Белоруссию с обеих сторон линии соприкосновения прибыло около 160 тысяч человек из Луганской и Донецкой областей.