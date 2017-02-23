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Жители Донбасса могут получить убежище в Белоруссии без документов
Фото: Flickr/ Dennis Jarvis
Жители Донбасса могут получить убежище или дополнительную защиту в Белоруссии, даже не имея документов, заявил начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик в четверг на брифинге.
Ранее белорусские пограничники сообщили, что паспорт самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не признаются в Белоруссии документом, пригодным для пересечения границы. "Каждый случай рассматривается отдельно. Случается, что у человека на руках есть только водительской удостоверение или вообще все документы утрачены", — сказал Мирончик.
При этом он напомнил, что указом президента Белоруссии жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять, документы необходимые для обращение на получение убежища или дополнительной защиты. Мирончик отметил, что данный механизм действует с 2014 года и жалоб по этому поводу от жителей Донецкой и Луганской областей не поступало.
По данным МИД, за время конфликта на Украине в Белоруссию с обеих сторон линии соприкосновения прибыло около 160 тысяч человек из Луганской и Донецкой областей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что указ о признании паспортов ЛНР и ДНР продиктован исключительно гуманитарными соображениями.
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