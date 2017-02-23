ОБСЕ: более 10 тысяч человек из стран организации вступили в ИГ

«Более 10 тысяч человек из стран ОБСЕ пополнили ряды ИГ с тем, чтобы насиловать и убивать людей в Сирии, Ираке и Ливии», — приводит его слова пресс-служба ООН.

Австрийский министр отметил, что после возвращения из зон конфликта боевики представляют серьёзную угрозу безопасности странам ОБСЕ.

Курц призвал укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также рассказал о проектах по борьбе с радикализацией молодёжи в регионе.

Ранее сообщалось, что иностранные наёмники, состоящие в рядах ИГ, отказываются участвовать в операциях, ссылаясь на плохое самочувствие.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.