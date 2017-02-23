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ОБСЕ: более 10 тысяч человек из стран организации вступили в ИГ
Не менее 10 тысяч человек из стран ОБСЕ вступили в ряды террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.
«Более 10 тысяч человек из стран ОБСЕ пополнили ряды ИГ с тем, чтобы насиловать и убивать людей в Сирии, Ираке и Ливии», — приводит его слова пресс-служба ООН.
Австрийский министр отметил, что после возвращения из зон конфликта боевики представляют серьёзную угрозу безопасности странам ОБСЕ.
Курц призвал укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также рассказал о проектах по борьбе с радикализацией молодёжи в регионе.
Ранее сообщалось, что иностранные наёмники, состоящие в рядах ИГ, отказываются участвовать в операциях, ссылаясь на плохое самочувствие.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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