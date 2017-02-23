ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей на Украине

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что организация намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии (СММ), укрепить её технический потенциал и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения.

«Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, — кризис в Украине и вокруг Украины», — приводит его слова пресс-служба ООН.

По его словам, кризис имеет ряд аспектов, среди которых роль России, осуществление Минских соглашений и многочисленные акты насилия.

«Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно, вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи», — подчеркнул Курц.

Он назвал абсолютно неприемлемым уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ обеспокоены признанием Россией документов жителей ДНР и ЛНР.