CNN: Белый дом временно запретил советнику президента США Конуэй давать телеинтервью

Старший советник президента США Дональда Трампа - Келлиэнн Конуэй - временно лишена возможности давать телеинтервью после критики, обрушившейся на нее из-за ряда высказываний, которые не соответствовали действительности или противоречили официальной позиции Белого дома. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По данным ее источников, близких к окружению Трампа, президент и члены его команды пришли к выводу, что слишком частое появление Конуэй в эфире различных телеканалов стало "причинять больше вреда, чем пользы" для администрации. В связи с этим советнице главы Белого дома было указано временно не давать телевизионные интервью. По словам одного из источников CNN, Трамп использовал Конуэй как своего представителя, который может донести позицию президента до общественности, однако "она перестала быть эффективной" в этом качестве.

Последним инцидентом, вызвавшим недовольство в Белом доме, стало интервью, которое Конуэй дала одному из телеканалов в начале прошлой недели. В нем она заявила, что занимавший должность в тот момент помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн пользуется "полным доверием" со стороны президента. На следующий день после этого Флинн, которого заподозрили в том, что он неполно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных контактах с послом России в Вашингтоне, заявил об отставке.

После этого многие СМИ поспешили обвинить Конуэй в нечестности и предоставлении ложной информации. В частности, ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо заявил, что больше не будет приглашать советника президента на интервью. "Она появляется в эфире и лжет, и вы узнаете об этой лжи несколько часов спустя", - заявил он.

Это не единственные претензии, которые имеются у Белого дома к Конуэй. Ранее СМИ подвергли ее критике за заявления, истолкованные многими как реклама модных изделий, которые выпускает фирма, принадлежащая дочери президента - Иванке Трамп. Американская пресса после этого обвинила Конуэй в нарушении этических норм.

По данным CNN, за последнюю неделю Конуэй не давала телеинтервью, появившись лишь в эфире нескольких радиопередач. При этом, как заявил источник канала, советник президента, скорее всего, вновь вернется на телеэкраны после того, как утихнут скандалы, связанные с ее заявлениями. "Определенно эта неделя проходит для них (для администрации - Прим. ТАСС) с гораздо меньшими неприятностями, - отметил источник. - То, что они убрали Келлиэнн с телевидения, помогает им".