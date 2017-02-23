Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Царев рассказал об условиях для появления спецкомиссии по расследованию событий на Майдане
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв назвал условия, при которых может появиться спецкомиссия по расследованию событий на Майдане, о которой в письме мировым лидерам говорит экс-глава Украины Виктор Янукович.
Предложения Януковича Царёв прокомментировал ФБА «Экономика сегодня». Он заявил, что многие мировые лидеры знали о готовящихся на Майдане в 2014 году событиях.
«У меня нет сомнений в том, что истинная подоплека событий хорошо известна лидерам Германии – канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, президенту Франции Франсуа Олланду, а также представителям Польши и Брюсселя», — заявил Царёв.
Он напомнил о телефонных разговорах между помощником госсекретаря США Викторией Нуланд и послом США на Украине Джеффри Пайеттом, в которых говорилось о механизмах переворота.
Царёв также отметил, что для создания спецкомиссии по Майдану необходима политическая воля США и желание лидера страны Дональда Трампа разобраться в событиях 2014 года.
Оставить комментарий