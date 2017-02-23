Царев рассказал об условиях для появления спецкомиссии по расследованию событий на Майдане

Предложения Януковича Царёв прокомментировал ФБА «Экономика сегодня». Он заявил, что многие мировые лидеры знали о готовящихся на Майдане в 2014 году событиях.

«У меня нет сомнений в том, что истинная подоплека событий хорошо известна лидерам Германии – канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру , президенту Франции Франсуа Олланду , а также представителям Польши и Брюсселя», — заявил Царёв.

Он напомнил о телефонных разговорах между помощником госсекретаря США Викторией Нуланд и послом США на Украине Джеффри Пайеттом, в которых говорилось о механизмах переворота.