Трамп: конфуз на вручении "Оскара" случился из-за зацикленности на политике

Президент США Дональд Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии "Оскар" американской киноакадемии, заявив, что главную премию вечера перепутали из-за чрезмерной зацикленности на политике.

"Я думаю, они так сильно сосредоточились на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного печально. Потерялся весь гламур "Оскаров". Не могу сказать, что это был очень блестящий вечер. Я был на "Оскарах". (В этот раз) отсутствовало что-то особенное, и подобное окончание было печальным", — заявил Трамп в интервью сетевому изданию Breitbart News.

Трампа критиковали со сцены во время вручения кинонаград, хотя эта критика не стала основной темой церемонии. Трамп почти целый день воздерживался от того, чтобы прокомментировать церемонию в Twitter, что нетипично для политика.

Проходившая в воскресенье 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда мюзикл "Ла-Ла Ленд" был по ошибке объявлен победителем в категории "Лучший фильм". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственные речи, представитель организаторов появился со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". Позже выяснились, что организаторы перепутали конверты.