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ВВС США разослали оповещение о ракетном нападении

ВВС США ошибочно разослали оповещение о ракетном нападении
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Истребительный авиаполк ВВС США в Германии случайно разослал своим служащим оповещение о ракетном нападении. Инцидент произошел на авиабазе Шпагдлалем в Германии.
Кроме того, было распространено предупреждение о том, что "ракета уже в воздухе" и необходимо "искать укрытие". Однако спустя несколько минут сообщение отменили.
Оказалось, что один из военнослужащих внес в систему оповещения шаблон, который случайным образом попал во все компьютеры.
В мире США
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