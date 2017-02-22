ВВС США разослали оповещение о ракетном нападении

Истребительный авиаполк ВВС США в Германии случайно разослал своим служащим оповещение о ракетном нападении. Инцидент произошел на авиабазе Шпагдлалем в Германии.

Кроме того, было распространено предупреждение о том, что "ракета уже в воздухе" и необходимо "искать укрытие". Однако спустя несколько минут сообщение отменили.

Оказалось, что один из военнослужащих внес в систему оповещения шаблон, который случайным образом попал во все компьютеры.